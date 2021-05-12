Россияне рассказали, какой доход в месяц им нужен, чтобы чувствовать себя счастливыми

Чтобы чувствовать себя счастливыми, жители России хотели бы иметь доход в среднем на уровне на уровне 173 тысячи рублей. При этом наиболее высокие запросы демонстрируют сограждане в возрасте 35-44 лет, которым хотелось бы ежемесячно иметь 198 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru пишет «Интерфакс».

При этом финансовые запросы российских мужчин выше, чем у российских женщин. Первым для счастья нужно в месяц 192 тысячи рублей, вторым - 155 тысяч рублей.

Среди российских городов с населением численностью от 1 млн человек, а также среди городов с населением от 500 тыс. человек по желаемой денежной сумме первое место заняла Москва. Так, жителю столицы, по данным исследования, для того, чтобы в полной мере почувствовать себя счастливым, нужно в среднем 224 тысяч рублей в месяц.

На втором месте оказался Владивосток, жителям которого для счастливой жизни хотелось бы иметь ежемесячно 200 тысяч рублей, третье место занял Ростов-на-Дону, где счастье оценивают в среднем в 195 тысяч рублей в месяц.

Самые скромные денежные запросы для ведения счастливой жизни проявили жители Кирова: кировчанина для счастья вполне устроили бы 132 тысяч рублей в месяц.