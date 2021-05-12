У стрелявшего в казанской гимназии Ильназа Галявиева болезнь головного мозга

Ильназ Галявиев, который 11 мая устроил стрельбу в казанской гимназии № 175 на улице Джаудата Файзи, не состоял на учете у нарколога или психиатра, но у него было выявлено заболевание головного мозга.

— Как выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Ещё в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним, — говорится в сообщении Следственного комитета России.

Сообщается также, что следователи уже установили место приобретения Галявиевым оружия, а также обстоятельства, связанные с выдачей ему необходимых для этого документов. По уголовному делу назначено свыше 30 судебных экспертиз, в том числе физико-химические, баллистические, молекулярно-генетические, взрывотехнические, судебно-медицинские.

Нападение в казанской гимназии №175 на улице Джаудата Файзи произошло около девяти утра 11 мая. В результате стрельбы погибли восемь человек - семь детей и одна учительница. Личность 19-летнего стрелка установлена, это бывший ученик гимназии Галявиев Ильназ, он задержан. ТАСС со ссылкой на источник сообщал о ликвидации его сообщника, данных о нем нет. РБК со ссылкой на близкий к ФСБ источник написал о задержании 41-летнего Мухамедшима Рамиля, которого подозревают в пособничестве нападению. МВД Татарстана заявило, что нападавший был один и пособников у него не было. 12 мая объявлено в республике днем траура по погибшим.