«Динамо-Вологда» 12 мая начнет матч с минуты молчания в память о погибших в школе Казани

Матч первого тура Первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо» между «Динамо-Вологда» и клубом «Волочанин» из Высшего Волочка начнется с минуты молчания в память о погибших при стрельбе в казанской гимназии.

«Футбольный клуб «Динамо-Вологда» выражает глубочайшие соболезнования родным, близким погибших, и всем, кого коснулся террористический акт в казанской школе №175. В этот тяжелый для всех нас день мы скорбим вместе с вами.», говорится в официальной группе ФК «Динамо-Вологда» в ВКонтакте.

Матч начнется на стадионе «Динамо» областной столицы 12 мая в 18:00.

Ранее NewsVo сообщал, что 12 мая в соборе праведного Прокопия в Великом Устюге состоялась панихида по погибшим в школе в Казани.

Нападение в казанской гимназии №175 на улице Джаудата Файзи произошло около девяти утра 11 мая. В результате стрельбы погибли восемь человек - семь детей и одна учительница. Личность 19-летнего стрелка установлена, это бывший ученик гимназии Галявиев Ильназ, он задержан. ТАСС со ссылкой на источник сообщал о ликвидации его сообщника, данных о нем нет. РБК со ссылкой на близкий к ФСБ источник написал о задержании 41-летнего Мухамедшима Рамиля, которого подозревают в пособничестве нападению. МВД Татарстана заявило, что нападавший был один и пособников у него не было. 12 мая объявлено в республике днем траура по погибшим.