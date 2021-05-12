В Череповце задержали подозреваемую в грабеже

В Череповце полицейские задержали 47-летнюю местную жительницу, подозреваемую в грабеже. Она открыто похитила из магазина на проспекте Победы блок сигарет.

Продавец торговой точки пояснила, что женщина хотела купить сигареты и попросила её показать бутылку дорогостоящего алкоголя. Когда работница отвлеклась, та взяла блок и убежала.

По записям с камер видеонаблюдения на подозреваемую составили ориентировку и установили её личность. На допросе в отделении полиции она признала вину.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до четырёх лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.