Госконтракты на проектирование новых поликлиник в Вологде и Череповце выиграла фирма из Уфы

Правительство Вологодской области подписало контракты на разработку проектно-сметной документации на строительство новых поликлиник в Вологде и Череповце. Оба электронных аукциона по поиску подрядчиков выиграла одна и та же фирма — ООО «УК «Старый кремль» из Уфы.

При этом, согласно данным сайта госзакупок, компания снизила начальную стоимость обоих контрактов. Так, если на проектирование медучреждения в Вологде из бюджета были готовы выделить 23 241 952 рубля, то организация из Башкортостана предложила выполнить эти работы за 18 млн рублей. Начальная цена контракта на проектирование поликлиники в Череповце равнялась 37 003 400 рублям, однако «УК «Старый кремль» согласилось подготовить необходимую документацию за 25 200 000 рублей, то есть гораздо дешевле.

— Компания, признанная победителем в результате двух конкурсных процедур по определению подрядчика, предоставила документацию, подтверждающую большой опыт по проектированию медицинских учреждений разного назначения, — сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

ООО «УК «Старый кремль» зарегистрировано в Уфе в 2007 году, среднесписочная численность сотрудников в 2020 году — 13 человек, уставный капитал фирмы — 10 000 рублей, основной вид деятельности — «строительство жилых и нежилых зданий». Обязанности директора фирмы исполняет Александр Юдинцев.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде поликлинику собираются строить в микрорайоне Бывалово, в Череповце - в Зашекснинском районе. В областной столице медучреждение будет рассчитано на 600 человек в смену, в городе металлургов - до 800 пациентов в смену. Мэрии Череповца было поручено передать Службе единого заказчика на правах безвозмездного пользования земельный участок по улице Годовикова для проектирования и строительства поликлиники, администрации Вологды – внести необходимые изменения в проект планировки территории, в градостроительный план города Вологды в части назначения использования земельного участка, определенного под строительство поликлиники.