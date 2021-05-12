24-летнего череповчанина подозревают в убийстве отчима

В Череповце следователи возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве отчима.

По версии следствия, инцидент произошёл в квартире дома на улице Парковой в ночь на 6 мая. Пьяный подозреваемый пришёл домой, разбудил родных и спровоцировал конфликт с потерпевшим.

«В ходе ссоры с ним молодой человек отлучился в кухню, где вооружился ножом и спрятал его за пояс брюк. Вернувшись в комнату, он неожиданно выхватил клинок и нанес им многочисленные удары в область груди и живота отчима. Пострадавшего бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу, но от острой кровопотери, вызванной множественными повреждениями внутренних органов, мужчина скончался», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Суд заключил подозреваемого под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.