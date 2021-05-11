После стрельбы в казанской школе в России ужесточат правила оборота гражданского оружия

11.05.2021 [Общество]

После инцидента в казанской гимназии № 175 в России ужесточат правила оборота гражданского оружия. Такое поручение дал Владимир Путин, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Отдельное поручение было дано Золотову (ред. - Виктору Золотову, главе Росгвардии), чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте и может быть на руках у населения, — сказал Песков.— Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться».

Ранее NewsVo сообщал, что нападение в казанской гимназии №175 на улице Джаудата Файзи произошло около девяти утра 11 мая. В результате стрельбы погибли восемь человек - семь детей и одна учительница. Личность 19-летнего стрелка установлена, это бывший ученик гимназии Галявиев Ильназ, он задержан. ТАСС со ссылкой на источник сообщал о ликвидации его сообщника, данных о нем нет. РБК со ссылкой на близкий к ФСБ источник написал о задержании 41-летнего Мухамедшима Рамиля, которого подозревают в пособничестве нападению. МВД Татарстана заявило, что нападавший был один и пособников у него не было. 12 мая объявлено в республике днем траура по погибшим.

Тэги: оружие

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