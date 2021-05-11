Новым главврачом Вологодской областной детской больницы стал Александр Луговин

Александр Луговин, ранее занимавший пост главврача Вологодской детской городской поликлиники, назначен руководителем Вологодской областной детской клинической больницы.

Луговин родился в Великом Устюге, после окончания вуза работал там в стоматологической поликлинике, в 2002 году перешел на работу в страховую компанию «Шексна» и возглавил филиал в Великом Устюге. В 2005 году возглавил отдел развития всей страховой группы «Шексна» в Череповце, позже стал там заместителем гендиректора. После продажи страховой группы «Шексна» «Согазу», в 2009 году, Александра Луговина перевели в Москву вместе с гендиректором. Там он работал начальником Управления администрирования региональной сети всей группы «Согаз». В 2013 году возглавил региональную сеть страховой компании «Гута­-страхование» в должности вице-­президента, потом уехал в Вологду и стал руководителем службы «По защите прав застрахованных и медицинской экспертизе» территориального Фонда ОМС Вологодской области.

«В ходе профессиональной деятельности у меня сложилось видение решения проблем здравоохранения, и я готов был найти практическое применение накопленным знаниям, опыту. Предложений поступило много, но я выбрал Шекснинскую ЦРБ, где проработал главврачом два года, - цитирует слова Александра Луговина пресс-служба регионального правительства. – В 2017 году меня ждал перевод в Вологду, уже на должность главного врача «Вологодской детской городской поликлиники».

В 2016 году Александр Луговин оказался на втором месте по доходам среди врачей области, задекларировав доход за год 4 млн рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2018 году под руководством Луговина детские поликлиники №5, №3 и №1 были объединены в одну.