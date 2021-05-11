В Вологде пьяный водитель уснул за рулём, стоя на перекрёстке

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя.

Около 5:30 утра правоохранители обратили внимание на «Мерседес», стоящий на перекрёстке улиц Мира и Октябрьской. Машина не двигалась, несмотря на разрешающий сигнал светофора.

«Стражи правопорядка подъехали к иномарке, водитель авто лежал на руле. Сотрудники Росгвардии достучались до него, мужчина открыл двери и сам вышел на улицу», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

От задержанного, которым оказался 26-летний вологжанин, сильно пахло алкоголем. Его передали полицейским и составили на него протокол за пьяное вождение.