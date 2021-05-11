Житель Великоустюгского района подозревается в причинении смертельной травмы собутыльнику

11.05.2021 [Происшествия]

В Великоустюгском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении смертельной травмы собутыльнику.

Тело 41-летнего потерпевшего с признаками насильственной смерти обнаружили у одного из домов в селе Васильевское вечером 9 мая. Выяснилось, что погибший отдыхал в компании знакомых и около 21:00 поссорился с подозреваемым. Тот тоже был пьян.

«В ходе конфликта подозреваемый на крыльце дома внезапно нанес потерпевшему удар кулаком по голове, от чего стоящий на краю ступени мужчина упал спиной на деревянный настил, ударившись при этом головой. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Экспертиза подтвердила, что причиной смерти пострадавшего стал ушиб головного мозга. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о его аресте. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Тэги: пьянка, ссора, драка, смерть по неосторожности

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