В Великоустюгском районе будут выращивать кукурузу

11.05.2021 [Общество]

Впервые за много лет в Великоустюгском районе вновь решили выращивать кукурузу. 

— В этом году одним из сельхозпредприятий было принято решение о посадке кукурузы на площади около 200 гектар. Для этих целей приобретается новое оборудование, — сообщает местный телеканал «Русский север». 

Работы по высадке культуры планируют начать в мае. 

Массово внедрить кукурузу в сельское хозяйство в СССР пытались в 1950-х — 1960-х годах. При этом не были учтены климатические условия страны, поэтому попытка была в целом провальной.

Судя по комментариям в соцсети, жители района не очень верят в успех нового проекта.

— Наследники Никиты Сергеевича? — спрашивает Мария Соболева, — Я помню посадки кукурузы в нашем районе, она была низенькая, не больше 50 см в высоту

— В северных районах страны кукуруза хорошо «росла» только на новогодних ёлках… — уверена Ольга Козулина.

 

Тэги: кукуруза, сельское хозяйство

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