В Великоустюгском районе будут выращивать кукурузу

Впервые за много лет в Великоустюгском районе вновь решили выращивать кукурузу.
— В этом году одним из сельхозпредприятий было принято решение о посадке кукурузы на площади около 200 гектар. Для этих целей приобретается новое оборудование, — сообщает местный телеканал «Русский север».
Работы по высадке культуры планируют начать в мае.
Массово внедрить кукурузу в сельское хозяйство в СССР пытались в 1950-х — 1960-х годах. При этом не были учтены климатические условия страны, поэтому попытка была в целом провальной.
Судя по комментариям в соцсети, жители района не очень верят в успех нового проекта.
— Наследники Никиты Сергеевича? — спрашивает Мария Соболева, — Я помню посадки кукурузы в нашем районе, она была низенькая, не больше 50 см в высоту
— В северных районах страны кукуруза хорошо «росла» только на новогодних ёлках… — уверена Ольга Козулина.