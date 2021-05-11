В Великоустюгском районе будут выращивать кукурузу

Впервые за много лет в Великоустюгском районе вновь решили выращивать кукурузу.

— В этом году одним из сельхозпредприятий было принято решение о посадке кукурузы на площади около 200 гектар. Для этих целей приобретается новое оборудование, — сообщает местный телеканал «Русский север».

Работы по высадке культуры планируют начать в мае.

Массово внедрить кукурузу в сельское хозяйство в СССР пытались в 1950-х — 1960-х годах. При этом не были учтены климатические условия страны, поэтому попытка была в целом провальной.

Судя по комментариям в соцсети, жители района не очень верят в успех нового проекта.