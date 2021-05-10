В Вологде 19-летний водитель за рулём «Рено» врезался в припаркованный прицеп. Инцидент произошёл у дома № 75 на Советском проспекте 8 мая в 17:05. Прицеп стоял без нарушения ПДД. Водитель получил ушибы, отправлен на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба городского ГИБДД.
19-летний вологжанин за рулём «Рено» врезался в припаркованный прицеп
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