Мошенники на 3,5 тысячи рублей обманули череповчанина, который хотел вызвать проститутку

28-летний житель Череповца стал жертвой мошенников. Он рассказал, что хотел вызвать проститутку и нашёл в интернете сайт с анкетами и контактными данными женщин, оказывающих соответствующие услуги.

«Связавшись по данным телефонам, череповчанин узнал, что для встречи с понравившейся женщиной необходимо перевести предоплату в размере 3,5 тысяч рублей. Мужчина выполнил требование, но заказываемые услуги так и не получил», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Осознав, что он стал жертвой мошенников, потерпевший написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.