Автомобиль Датсун перевернулся во время погони в Вологде

Автомобиль Датсун перевернулся в результате аварии на Пошехонском шоссе в Вологде 9 мая. ДТП произошло в начале шестого вечером на пешеходном переходе у Вологодской детской областной больницы.

- На улице Конева Датсун тормознули сотрудники ДПС, он проигнорировал их законное требование и за ним бросились в погоню, - рассказали NewsVo в пресс-службе УМВД по Вологодской области. - Двигаясь в сторону Пошехонского шоссе, на кольце он не справился с управлением, врезался в троллейбус, его откинуло на автомобиль Ленд Крузер, а затем он перевернулся.

Изначально сообщалось, что за рулём был угонщик автомобиля, но позднее выяснилось, что водитель - это собственник автомобиля, 64-летний мужчина. Во время погони и аварии с ним в салоне находились два 15-летних подростка.

В результате столкновения пострадавших нет.