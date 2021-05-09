78-летняя женщина погибла в ДТП в Устюженском районе Вологодской области

Автомобиль Санёнг съехал в кювет 9 мая около 11:44 на 4-м километре автодороги Лентьево – Бабаево – Борисово-Судское в Устюженском районе Вологодской области.

За рулём автомобиля находилась 53-летняя женщина. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области, причиной аварии стало то, что водитель не справилась с управлением.

В результате аварии погибла 78-летняя пассажирка. Водитель от госпитализации отказалась.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. По материалам проверки будет принято процессуальное решение.

