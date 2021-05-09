В Вологде полицейские остановили ехавшие по городу авто с копиями «знамени Победы»

9 мая в Вологде на Пошехонском шоссе полицейские останавливали автомобили с красными флагами и копиями «знамени Победы». Видео появилось в группе «Колокол Севера» в соцсети.

Сами водители, ехавшие в колонне, говорят, что не сигналили сами, а им сигналили проезжающие мимо.