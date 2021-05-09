В Вологде полицейские остановили ехавшие по городу авто с копиями «знамени Победы»

09.05.2021 [Общество]

9 мая в Вологде на Пошехонском шоссе полицейские останавливали автомобили с красными флагами и копиями «знамени Победы». Видео появилось в группе «Колокол Севера» в соцсети.

Сами водители, ехавшие в колонне, говорят, что не сигналили сами, а им сигналили проезжающие мимо.

«Поступали сообщения от граждан о том, что колонна передвигается со звуковыми сигналами. Было решено остановить эти автомобили и предупредить, что это недопустимо. Предупредили и отпустили, никаких материалов в отношении их не составлялись», — сообщили NewsVo в пресс-службе областного УМВД.

Тэги: День победы, флаги

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