В Вологде полицейские остановили ехавшие по городу авто с копиями «знамени Победы»

9 мая в Вологде на Пошехонском шоссе полицейские останавливали автомобили с красными флагами и копиями «знамени Победы». Видео появилось в группе «Колокол Севера» в соцсети.
Сами водители, ехавшие в колонне, говорят, что не сигналили сами, а им сигналили проезжающие мимо.
«Поступали сообщения от граждан о том, что колонна передвигается со звуковыми сигналами. Было решено остановить эти автомобили и предупредить, что это недопустимо. Предупредили и отпустили, никаких материалов в отношении их не составлялись», — сообщили NewsVo в пресс-службе областного УМВД.