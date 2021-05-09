Онлайн-выставку «День Победы в Вологде» подготовил Государственный архив Вологодской области

Государственный архив Вологодской области подготовил к празднику историко-документальную онлайн-выставку «День Победы в Вологде».

– Представленные документы погружают зрителей в атмосферу предчувствия великого праздника среди населения весной 1945 года. Газетные вырезки тех дней и письменные свидетельства очевидцев развернут перед читателями яркую картину встречи вологжанами праздника Победы. С помощью документальных свидетельств читатели узнают, где жителей Вологды застало известие об окончании войны, как горожане провели 9 мая 1945 г. Праздничная волна всколыхнула творческие порывы вологжан: на выставке опубликованы стихи, сочиненными горожанами в честь Победы, - рассказывается о выставке на сайте архива.

Так, например, из материалов этой выставки вы узнаете, что День Победы в 1945 году в Вологде встретила известная актриса Любовь Орлова и ее муж, знаменитый режиссер Григорий Александров. Кинодива провела 8 и 9 и 13 мая концерты в Вологодском ДКЖ. Свидетельства этому факту представлены на выставке в виде документов и уникальных фотографий Любови Орловой и Григория Александрова в интерьерах ДКЖ.

Часть материалов выставки посвящена празднованию Дня Победы в послевоенные 40-е годы. На фотографиях балов, концертов и митингов современные вологжане смогут увидеть, как проводили время, одевались, выглядели и веселились их предки.

Посетить выставку можно по ссылке.

