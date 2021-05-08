Ребёнок пострадал в ДТП в Кич-Городецком районе Вологодской области

10-летний ребенок пострадал в ДТП в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области, 8 мая около 10:20 на 332 километре автодороги Урень – Шарья – Никольск – Ширяево автомобиль ВАЗ-2121 совершил наезд на велосипедиста.
Автомобилем в этот момент управлял 55-летний водитель.
Ребенок с травмами доставлен в медицинское учреждение. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
- Сбитый в Вологодской области ребёнок на велосипеде впал в кому, - уточняет ИА «Вологда Регион».
Сообщается, что машина наехала на ребенка на краю проезжей части.
- Однако, по словам очевидцев, до этого школьник ехал по обочине. На дорогу его буквально втянуло волной воздуха от промчавшейся мимо фуры, вслед за которой ехал ВАЗ, - рассказал ИА «Вологда Регион» сотрудник пресс-службы областного Управления МВД Александр Дубовиков.