Ребёнок пострадал в ДТП в Кич-Городецком районе Вологодской области

08.05.2021 [Происшествия]

10-летний ребенок пострадал в ДТП в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области. 

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области, 8 мая около 10:20 на 332 километре автодороги Урень – Шарья – Никольск – Ширяево автомобиль ВАЗ-2121 совершил наезд на велосипедиста.

Автомобилем в этот момент управлял 55-летний водитель.  

Ребенок с травмами доставлен в медицинское учреждение. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

- Сбитый в Вологодской области ребёнок на велосипеде впал в кому, - уточняет ИА «Вологда Регион». 

Сообщается, что машина наехала на ребенка на краю проезжей части.

- Однако, по словам очевидцев, до этого школьник ехал по обочине. На дорогу его буквально втянуло волной воздуха от промчавшейся мимо фуры, вслед за которой ехал ВАЗ, - рассказал ИА «Вологда Регион» сотрудник пресс-службы областного Управления МВД Александр Дубовиков.

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