Ребёнок пострадал в ДТП в Кич-Городецком районе Вологодской области

10-летний ребенок пострадал в ДТП в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области, 8 мая около 10:20 на 332 километре автодороги Урень – Шарья – Никольск – Ширяево автомобиль ВАЗ-2121 совершил наезд на велосипедиста.

Автомобилем в этот момент управлял 55-летний водитель.

Ребенок с травмами доставлен в медицинское учреждение. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

- Сбитый в Вологодской области ребёнок на велосипеде впал в кому, - уточняет ИА «Вологда Регион».

Сообщается, что машина наехала на ребенка на краю проезжей части.