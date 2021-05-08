Молодой человек пытался украсть алкоголь из супермаркета в Вологде и угрожал охраннику ножом

19 летний молодой человек пытался украсть бутылку алкоголя в супермаркете на улице Преминина в Вологде 6 мая. Тогда его задержали сотрудники Рогвардии. Но на этом история не закончилась.

На следующий день, 7 мая, около 14:00 сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение, что неизвестный гражданин угрожает ножом охраннику магазина на улице Преминина. Выяснилось, что это тот же самый молодой человек, которого поймали при попытке кражи накануне.