Молодой человек пытался украсть алкоголь из супермаркета в Вологде и угрожал охраннику ножом

19 летний молодой человек пытался украсть бутылку алкоголя в супермаркете на улице Преминина в Вологде 6 мая. Тогда его задержали сотрудники Рогвардии. Но на этом история не закончилась.
На следующий день, 7 мая, около 14:00 сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение, что неизвестный гражданин угрожает ножом охраннику магазина на улице Преминина. Выяснилось, что это тот же самый молодой человек, которого поймали при попытке кражи накануне.
– Работник магазина сказал, что обратится в правоохранительные органы, после этого вологжанин скрылся. Сотрудники Росгвардии уточнили приметы нарушителя и задержали его на автобусной остановке в соседнем микрорайоне. При себе у вологжанина находился нож. Молодой человек ничего не пояснил. Росгвардейцы передали его полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения, – сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.