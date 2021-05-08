Урбанисты предлагают добавить точки для остановки и отдыха на Каменном мосту в Вологде

08.05.2021 [Общество]

Урбанисты и архитекторы из вологодской Лаборатории городской среды предложили свой вариант благоустройства Каменного моста, самой короткой улицы Вологды.

– Каменный мост - одна из важнейших городских артерий. Ежедневно это пространство принимает сотни жителей и туристов, оно нуждается в развитии и близости к человеку. Мы предлагаем сделать это камерное пространство более уютным, добавить точки остановки для отдыха, – сообщается на странице Лаборатории городской среды. 

Здесь располагается много кафе, которые хотели бы летом принимать гостей на открытом воздухе. Учитывая пожелания к этим зонам, мы предложили варианты летних площадок для бизнеса.

Участники Лаборатории предлагают оживить пространство при помощи озеленения и декора. Так, например, предлагается заменить противопарковочные ограждения передвижным садом из кленов и яблонь.

– Новые впечатления от пространства внесет сезонное декоративное оформление светящегося неба и перил моста. Зимнюю версию горожане уже видели в новогодний период. Мы предлагаем сезонную сменяемость украшения на весну, лето и осень, – говорят участники Лаборатории.

Ранее NewsVo рассказывал, что бульвар Пирогова, над проектом благоустройства которого работали участники Лаборатории городской среды, внесен в реестр лучших проектов благоустройства.

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