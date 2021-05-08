Урбанисты предлагают добавить точки для остановки и отдыха на Каменном мосту в Вологде

Урбанисты и архитекторы из вологодской Лаборатории городской среды предложили свой вариант благоустройства Каменного моста, самой короткой улицы Вологды.

– Каменный мост - одна из важнейших городских артерий. Ежедневно это пространство принимает сотни жителей и туристов, оно нуждается в развитии и близости к человеку. Мы предлагаем сделать это камерное пространство более уютным, добавить точки остановки для отдыха, – сообщается на странице Лаборатории городской среды.

Здесь располагается много кафе, которые хотели бы летом принимать гостей на открытом воздухе. Учитывая пожелания к этим зонам, мы предложили варианты летних площадок для бизнеса.