Концерты и парады пройдут в 44 дворах Вологды 9 мая. Агитбригады выступят в разных районах города.

– Акция #ПоемДвором стартует в 11.00, а последние концерты завершатся около 19.00. Для выступлений выбраны дворы больших многоквартирных жилых домов, а также адреса, где проживают участники войны, – сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

По словам мэра города Сергея Воропанова, ограничения, связанные с пандемией, не позволяют провести большой парад на площади Революции в этом году. Поэтому было принято решение, как и в прошлом году, провести концерты военных песен и мини-парады во дворах, где живут фронтовики.

– В прошлом году такой формат получил огромный положительный отклик: вологжане вместе с артистами пели, вспоминали, плакали и смеялись. Если в прошлом году мы начинали с 12 площадок, то в этом акция #ПоёмДвором будет проходить по 44 адресам, к ней можно присоединиться, просто открыв окно или выйдя на балкон. Для вологжан будут работать 11 концертных агитбригад, сформированных из областных и городских творческих коллективов. А мини-парады пройдут с участием курсантов Вологодского института права и экономики, - рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В выступлениях на дворовых площадках также примут участие Хоровая академическая капелла имени Сергеева, студия эстрадного вокала «Солнечный круг», юные артисты Вологодской епархии, студенты колледжа искусств, артисты Дирекции концертно-зрелищных представлений и праздников, а также победители конкурса среди студентов и работающей молодежи «Была весна! Была Победа!».

Каждый концерт будет длиться в среднем полчаса.

Расписание концертов во дворах Вологды 9 мая

1 бригада: Виктор Кузнецов и Марина Зайцева

11.00 ул. Беляева, 24А

12.00 ул. Конева, 4А

13.00 ул. Герцена, 97

15.30 ул. Северная, 30

16.30 ул. Комсомольская, 38

17.30 ул. К. Маркса, 42

2 бригада: Алексей Смолин и Мария Кубышкина

11.00 ул. Октябрьская, 8

11.40 ул. Октябрьская, 58

12.40 п. Молочное, ул. Парковая, 9А

15.00 ул. Разина, 54А

16.15 ул. Челюскинцев, 6

17.00 ул. Трактористов, 5

3 бригада: Любовь Зверева и Василий Фартушинский

11.00 ул. Ананьинская д. 82

12.00 ул. Луначарского д. 12

13.00 ул. Залинейная, 22 Б, 22Д

14.00 мкр. Прилуки, ул. Строителей д.18, 18А, 16

15.20 мкр. Лоста, ул. Профсоюзная, 26

4 бригада: вокальная студия «Солнечный круг»

11.00 ул. Ленинградская, 80

12.00 ул. Ярославская 14-16

13.10 ул. Щетинина 3, 3А

14.00 ул. Костромская 10

5 бригада: культурный центр Вологодской Епархии

15.30 ул. Окружное шоссе 26, 26 А

16.20 ул. Ильюшина, д. 12

17.00 ул. Преображенского 41А; Южакова 86,84,67,69

6 бригада: победители конкурса «Была весна! Была Победа!»

11.00 ул. Челюскинцев д. 51А, 51

12.00 ул. Галкинская д. 72-74

12.50 Ветошкина д.18-20; ул. Зосимовская д. 91Б

13.30 ул. Первомайская д.3,3А, 5; ул. Козленская 65, 65А; Советский пр. 62,65

7 бригада: победители конкурса «Была весна! Была Победа!»

15.00 ул. Рабочая д. 1-1А

15.40 ул. Кирова д. 36

16.30 проспект Победы д.66

8 бригада: Городская Капелла им. В. Сергеева

11.00 Машиностроительная д. 3,4,5

12.00 ул. Судоремонтная 2б,2

13.00 ул. Карла Маркса 123, 123а, 123бв, 2г

13.45 ул. Карла Маркса 117

9 бригада: Городская Капелла им. В. Сергеева

15.30 ул. Фрязиновская д.29А

16.30 ул. Горького 124,12;, ул. Связи 2,3

17.30 ул. Чернышевского 118,118В; ул. Сухонская, 1А

10 бригада: эстрадное отделение Вологодского колледжа искусств

11.00 ул. Новгородская, д. 25

11.40 ул. Преминина, д.10Б

12.30 ул. Мишкольцская, д.9Б-11Б

11 бригада: эстрадное отделение Вологодского колледжа искусств

15.00 ул. Конева, д.12-12А

15.40 ул. Дзержинского, д.27А, 29, 31

16.30 ул. Текстильщиков, д. 20А-20

