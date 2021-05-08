Баллон с газом взорвался на площадке по приёму металлолома под Череповцом

Пожар на площадке по приёму металлолома в Ясной Поляне под Череповцом произошёл вечером 7 мая. Огонь охватил территорию в 150 квадратных метров.



– В 19:20 поступило сообщение, в 20:20 локализация на площади 150 квадратных метров, в 21:15 ликвидация, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Сообщается, что пожар возник на открытой площадке по приёму металлолома вследствие нарушения правил пожарной безопасности работником базы при резке металла. Искры попали на находившийся в куче металла баллон с остатками газа, он сдетонировал.

Пострадавших и погибших нет.

