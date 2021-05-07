Ярославца арестовали за торговлю наркотиками в Вологде

В Вологде суд заключил под стражу 40-летнего жителя Ярославской области, подозреваемого в сбыте и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В его отношении возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в период до 4 мая 2021 года мужчина намеревался сбыть 15 граммов запрещённого вещества неустановленным лицам на территории Вологды, но был задержан полицейскими.

«Чуть ранее мужчина сбыл часть (свыше 4 грамм, что также относится к крупному размеру) наркотического средства своей знакомой», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры

Расследование продолжается.