В Грязовецком районе семейную пару осудили за мошенничество на 8,8 млн. рублей

07.05.2021 [Происшествия]

В Грязовецком районе суд огласил приговор супругам из Вохтоги, признанным виновными в мошенничестве.

В период с ноября 2017 года по ноябрь 2019 года, 35-летний мужчина и 37-летняя женщина взяли в долг у знакомых 8 820 010 рублей. От их действий пострадал 21 человек.

«Супруги вину не признали. Подсудимая извинилась перед потерпевшими за то, что вовремя не отдала деньги. Суду пояснила, что они всегда работали, жили честно. После закрытия ИП супруг был подавлен и расстроен, поскольку задолжал около 1,5 млн рублей. Она предложила взять несколько кредитов и микрозаймов. Когда они не стали справляться с выплатой долгов, то им начали звонить коллекторы. Они решили занять денег у знакомых под меньший процент», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Когда один из потерпевших написал в соцсети пост о том, что обвиняемые его обманули, все кредиторы потребовали вернуть им деньги и те не смогли рассчитаться. После публикации женщину уволили с работы, а её мужа понизили в должности.

«В настоящее время процедура банкротства у её супруга закончена, они будут платить долги. Согласна, что они причинили потерпевшим ущерб, но умысла на хищение у них не было. Она запуталась, не знала, как отдать, где оформить займ, где „перехватиться“, чтобы вернуть долги», — также говорится в сообщении

Учитывая частичное возмещение ущерба, каждому из осуждённых назначено наказание в виде четырёх лет и шести месяцев колонии общего режима. Реальное отбывание наказания осуждённой отсрочено до достижения их младшим ребёнком 14 лет. В качестве возмещения ущерба с них также взыскали 762 480 рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: мошенничество, семья, приговор

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