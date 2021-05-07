В Вытегорском районе расследуют обстоятельства гибели супружеской пары на охоте

07.05.2021 [Происшествия]

В Вытегорском районе следователи возбудили уголовное дело по факту гибели супружеской пары на охоте.

Тела погибших с огнестрельными ранениями обнаружили на берегу реки Кема недалеко от деревни Прокшино утром 6 мая. Выяснилось, что супруги приехали на охоту в Вытегорский район с друзьями из Москвы 4 мая.

«В тот же вечер отпраздновали день рождения одного из мужчин, при этом катались по реке на надувных лодках и занимались охотой на водоплавающую дичь, имея разрешения на её добычу. 05 мая 2021 года около 18 часов 30 минут супруги взяли имевшиеся при себе 2 охотничьих ружья и уехали на моторной надувной лодке вдвоем на охоту, но так и не вернулись», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Поисками занимались друзья погибших. 6 мая они заметили лодку у берега реки, а рядом с ней тело женщины, раненой в спину, и её супруга, с ранением в голову. Расследованием обстоятельств трагедии занимаются следователи.

Тэги: охотники, погибли люди, следствие, уголовное дело

ТОП НЕДЕЛИ

Сухонский молкомбинат купило ООО «Базальт Агро» из Грязовца
Полиция объявила в розыск Владимира Костыгова, сына экс-замгубернатора Вологодской области
Ажиотаж на Ермаковской птицефабрике в Вологодском районе был вызван распродажей кур
У задолжавшей более 40 млн рублей вологжанки заберут единственное жилье
В Вологде иномарка на скорости сбила велосипедиста
Вологжанин пожаловался в прокуратуру на ненадлежащее оказание медпомощи в поликлинике №3
Вологжанин поблагодарил за оперативность полицейских, которые спустя семь лет нашли его угнанное авто
В Сямженском районе водитель «Нивы» уснул за рулем и выехал на встречку
В Вологде столкнулись «Рено» и грузовик
Опубликованы данные об избыточной смертности в Вологодской области с начала пандемии

Последние новости

Ярославца арестовали за торговлю наркотиками в Вологде

Четыре грамма запрещённого вещества он продал своей знакомой, а ещё 15 граммов собирался сбыть неустановленным лицам, но его задержали

166
0

В Грязовецком районе семейную пару осудили за мошенничество на 8,8 млн. рублей

Они брали деньги в долг у знакомых и не возвращали. Оба получили по 4,5 года колонии общего режима.

190
0

8 мая в Череповце включат сирены в память о жертвах Великой Отечественной войны

Через систему оповещения череповчане услышат «Реквием» Роберта Рождественского, стук метронома и звук сирены

179
0

Экскурсия по выставке находок из реставрируемого Дома Засецких пройдёт в Вологде 10 мая

Сама выставка сейчас занимает два этажа флигеля Дома Дружинина

220
0

В Вологде выпустили книгу о воевавших на фронте сотрудниках НКВД

Вторую часть книги «Бессмертный вологодский батальон НКВД 1941-1945 гг.» презентовали в Вологде 6 мая. Первая часть была выпущена еще в 2019 году.

268
0

Останки 68 солдат нашли вологодские поисковики в ходе экспедиции в урочище «Вороново» в этом году

Это экспедиция, которая проходит с 24 апреля по 8 мая в Ленинградской области

258
0

В Вологде сильный ветер сорвал крышу с остановки и повалил десять деревьев

Вечером 6 мая порывы достигали 18 метров в секунду

507
0

37 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

39 человек выздоровело, четверо умерли

259
0

Мэрии Череповца вновь не удалось продать базу отдыха в Костяевке

Запланированный на 12 мая аукцион признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок

426
0

Золото и бронзу завоевал вологжанин на Всероссийских соревнованиях по стрельбе

Турнир проходит в Казани с 30 апреля по 8 мая

217
0

В России существуют два сайта движения «Бессмертный полк»: народный и государственный

NewsVo публикует ссылки на оба ресурса и рассказывает предысторию

259
0

В Вологде подросток помог задержать подозреваемого в краже игрушек

Мужчина вытащил игрушки из автомата в магазине на улице Пугачёва, выдавив стекло. Сумма ущерба составила 3000 рублей.

285
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ярославца арестовали за торговлю наркотиками в Вологде
В Грязовецком районе семейную пару осудили за мошенничество на 8,8 млн. рублей
8 мая в Череповце включат сирены в память о жертвах Великой Отечественной войны
В Вытегорском районе расследуют обстоятельства гибели супружеской пары на охоте
Экскурсия по выставке находок из реставрируемого Дома Засецких пройдёт в Вологде 10 мая
В Вологде выпустили книгу о воевавших на фронте сотрудниках НКВД
Останки 68 солдат нашли вологодские поисковики в ходе экспедиции в урочище «Вороново» в этом году
 
30.04.2021 [Общество]

Как пожарить шашлыки, не рискуя получить штраф

2550
0
07.05.2021 [БлогоVO]

С чего начинается областная столица. Фото стелы со стороны Молочного

83
0
05.05.2021 [Обзор Прессы]

Змеиный сезон: как избежать встречи с гадюкой

665
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика