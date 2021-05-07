В Вытегорском районе расследуют обстоятельства гибели супружеской пары на охоте

В Вытегорском районе следователи возбудили уголовное дело по факту гибели супружеской пары на охоте.

Тела погибших с огнестрельными ранениями обнаружили на берегу реки Кема недалеко от деревни Прокшино утром 6 мая. Выяснилось, что супруги приехали на охоту в Вытегорский район с друзьями из Москвы 4 мая.

«В тот же вечер отпраздновали день рождения одного из мужчин, при этом катались по реке на надувных лодках и занимались охотой на водоплавающую дичь, имея разрешения на её добычу. 05 мая 2021 года около 18 часов 30 минут супруги взяли имевшиеся при себе 2 охотничьих ружья и уехали на моторной надувной лодке вдвоем на охоту, но так и не вернулись», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Поисками занимались друзья погибших. 6 мая они заметили лодку у берега реки, а рядом с ней тело женщины, раненой в спину, и её супруга, с ранением в голову. Расследованием обстоятельств трагедии занимаются следователи.