В Вологде выпустили книгу о воевавших на фронте сотрудниках НКВД

Вторую часть книги «Бессмертный вологодский батальон НКВД 1941-1945 гг.» презентовали в Вологде 6 мая. Первая часть была выпущена еще в 2019 году. Оба издания рассказывают о сотрудниках НКВД Вологодской области, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны.

«… Поднимаясь в атаку, милиционеры НКВД шли в бой со словами: «За Родину!», «За родную землю!», «За своих близких!». Многие из них так и не вернулись домой. Но больше всего меня поразили фотографии, на которых милиционеры Вологодской области, как будто на одно лицо – все добрые и светлые», - цитирует пресс-служба слова начальника УМВД по Вологодской области Виктора Пестерева.

Виктор Пестерев на презентации книги в Вологодской областной библиотеке

Книги созданы на основе архивных документов из фондов архива Информационного центра УМВД России по Вологодской области, Музея истории органов внутренних дел Вологодской области, Вологодского областного архива новейшей политической истории, Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации и Военного комиссариата Вологодской области.