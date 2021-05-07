Останки 68 солдат нашли вологодские поисковики в ходе экспедиции в урочище «Вороново» в этом году

Вологодские поисковики нашли останки 68 красноармейцев, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, 5 смертных медальонов и красноармейскую книжку. Таков результат девятой ежегодной межрегиональной поисковой экспедиции «Вороново» в Ленинградской области.

Всего за 9 лет экспедиций в урочище Вороново цифра найденных вологодскими поисковиками бойцов приближается к шести сотням.

– В годы Великой Отечественной войны здесь приняла бой 286-я стрелковая Краснознаменная дивизия, которая формировалась на Вологодчине, поэтому широко распространено неофициальное название «Вологодская». Командовал дивизией Геннадий Николаевич Соколов, в составе были уроженцы Ленинградской и Вологодской областей. Потери состава в бою были большие, но духом герои не упали. Три с половиной года красноармейцы с честью обороняли Ладожский путь в осажденный Ленинград, участвовали в снятии блокады города и в изгнании фашистских оккупантов с территории Новгородской и Ленинградской областей, закончили войну участием в Берлинской операции. 286-я стрелковая Ленинградская дивизия награждена орденом Красного знамени. В память о тех, кто погиб во время боев в Вороново, поисковики совместно с Вологодским землячеством в Санкт-Петербурге установили памятник, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

В этом году в экспедиции приняли участие 180 человек из Вологодской, Ленинградской, Тверской, Архангельской, Псковской областей, Республики Алтай, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, Удмуртии, Москвы, Ямало-Ненецкого округа.

Поисковикам пришлось работать и в дождь, и в снег.

– Условия в этом году действительно непростые, такой погоды я не помню за 20 лет точно нашего пребывания в поисковых экспедициях. Временами погода напоминала осень. Но, несмотря на это, никто из участников не жаловался и продолжал работать. На сегодня нам удалось обнаружить останки 68 бойцов, и эта цифра еще неокончательная. Завтра у нас последний рабочий день, сведем ведомости и тогда сможем сказать окончательный результат. Могу сказать точно, что у одного человека установлено имя, и нам уже удалось найти его родственников в Калужской области, - рассказал председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Вологодской области Александр Метелкин.

Экспедиция завершится 8 мая на воинском мемориале в селе Новая Малукса. Здесь пройдёт церемония погребения солдат и офицеров Красной Армии, обнаруженных в ходе поисковых работ.

