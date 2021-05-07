Мошенник под видом врача выманил 140 тысяч рублей у пенсионерки из Вологды

07.05.2021 [Происшествия]

72-летняя жительница Вологды стала жертвой мошенников. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился врачом городской больницы.

«Мужчина напугал пенсионерку плохими результатами анализов и предложил пройти лечение, за которое необходимо срочно заплатить. Злоумышленник проинструктировал женщину, где и каким образом нужно снять средства и перевести их на определенный номер телефона», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Получив 140 тысяч рублей, мошенник перестал отвечать на звонки.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали три заявления от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила больше 280 тысяч рублей.

Тэги: мошенники, дистанционное мошенничество, обман пенсионеров

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