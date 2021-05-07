Пьяный вологжанин напал на сожительницу во время застолья

07.05.2021 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего местного жителя, который напал на сожительницу. О происшествии сообщила соседка, которая зашла к потерпевшей в гости.

« В ходе застолья молодой человек выпил много алкогольных напитков и набросился на свою возлюбленную. Мужчина стал наносить ей удары по различным частям тела», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Медицинская помощь пострадавшей не потребовалась. Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Тэги: побои, пьянка, Росгвардия

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