За сутки жители Вологодской области отдали мошенникам больше 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ.

Так, 31-летняя череповчанка лишилась 179 тысяч рублей, взятых в кредит. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся работником банка. Мужчина убедил её оформить займ для отмены неких «несанкционированных операций» и перевести деньги на указанные им счета, что она и сделала с помощью мобильного приложения.

Под аналогичным предлогом мошенники выманили 73 тысячи рублей у 52-летнего жителя Череповца.

Ещё один череповчанин, а также житель Вологды перевели 30 тысяч рублей и 27 тысяч рублей в качестве предоплаты за заказанные в интернете товары. В обоих случаях, получив деньги, продавцы перестали выходить на связь.