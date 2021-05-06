Однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована Минздравом России. Об этом со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций сообщает «Интерфакс».

Согласно проведенным исследованиям, эффективность препарата составляет 79,4%, серьезных побочных эффектов у испытуемых выявлено не было.

«Стоимость одной инъекции „Спутник Лайт“ на зарубежных рынках составит менее 10, $ а стандартные требования к температурному режиму ее хранения (+2+8 градусов по Цельсию) обеспечивают простую логистику препарата», — говорится в пресс-релизе.

Третья фаза клинических исследований «Спутника Лайт» проводилась на 4000 добровольцах в 15 медучреждениях в Москве, Калининграде, Петербурге, Саратове, Смоленске. 29 марта Минздрав получил документы для регистрации «Спутника Лайт».

«Спутник Лайт» — это один укол вакцины «Спутник V», разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им Гамалеи Минздрава. Препарат стал четвертой зарегистрированной в России вакциной отечественного производства.