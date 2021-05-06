Участковый помог пенсионерке из Череповца вернуть 129 тысяч рублей за ненужную вибромассажную накидку

06.05.2021 [Происшествия]

В Череповце участковый Эльдар Эминов помог 75-летней пенсионерке расторгнуть договор покупки и вернуть деньги за вибромассажную накидку.

В начале марта женщина сходила на презентацию медицинской фирмы, где купила указанный товар за 129 тысяч рублей. 100 тысяч из этой суммы она заплатила из личных сбережений, а на оставшуюся часть оформила рассрочку.

«Ночью у женщины закрались сомнения о правильности действий. Узнав реальную стоимость накидки, череповчанка поняла, что приобрела товар по чрезмерно завышенной цене. Пенсионерка написала претензию в адрес фирмы и обратилась за помощью в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Полицейский выяснил, что купить накидку, противопоказанную женщине по состоянию здоровья, потерпевшую убедил менеджер фирмы, проводившей презентацию. Он связался с продавцом и убедил его расторгнуть договор и вернуть пенсионерке деньги.

Череповчанка поблагодарила мужчину, отметив, что ей не стоило идти на мероприятие, чтобы «не стать обманутой».

ТОП НЕДЕЛИ

Сухонский молкомбинат купило ООО «Базальт Агро» из Грязовца
Ажиотаж на Ермаковской птицефабрике в Вологодском районе был вызван распродажей кур
Прокуратура выявила нарушения при реконструкции аэропорта в Великом Устюге
В Вологде иномарка на скорости сбила велосипедиста
У задолжавшей более 40 млн рублей вологжанки заберут единственное жилье
Вологжанин пожаловался в прокуратуру на ненадлежащее оказание медпомощи в поликлинике №3
Вологжанин поблагодарил за оперативность полицейских, которые спустя семь лет нашли его угнанное авто
Как пожарить шашлыки, не рискуя получить штраф
Полиция объявила в розыск Владимира Костыгова, сына экс-замгубернатора Вологодской области
В Сямженском районе водитель «Нивы» уснул за рулем и выехал на встречку

Последние новости

Вологодский губернатор выстрелил из пушки в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга

На своей странице в соцсети Олег Кувшинников пишет, что выстрел был произведен «в ознаменование вклада вологжан в победу в Великой Отечественной войне»

76
0

У подрядчика, украшавшего Вологду к праздникам в 2020 году, за сезон износились более 300 флагов

Администрация города обратилась в суд, чтобы обязать подрядчика вернуть флаги

124
0

Разыскиваемый за кражу вологжанин устроил скандал в больнице

Скорая дважды доставляла его в травмпункт с порезом пальца. Пьяный подозреваемый остался недоволен качеством услуг и угрожал медикам расправой.

275
0

38 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

37 человек выздоровели, четверо умерли

226
0

В Вологде водитель обстрелянного «Лексуса» ищет свидетелей инцидента

Машину повредили в период с 18.00 субботы, 1 мая, до 17.30 воскресенья, 2 мая

430
0

Главврач Шекснинской ЦРБ рассказал, можно ли чипировать людей с помощью вакцины от коронавируса

Евгений Рузанов считает, что на данный момент не существует таких технологий

411
0

Бесплатно проконсультироваться у врача-онколога смогут 22 мая жители Вологодской области

В день борьбы с меланомой Вологодский областной онкологический диспансер проведет ежегодную акцию 

249
0

Премии за социальную активность вручат в Вологде

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 10 мая по 30 июня

251
0

Полиция объявила в розыск Владимира Костыгова, сына экс-замгубернатора Вологодской области

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

2120
0

Футболисты «Динамо-Вологда» вышли в четвертьфинал Кубка России среди любительских команд III лиги

В 1/8 финала «бело-голубые» по сумме двух матчей обыграли земляков из «КПРФ» со счетом 11:1

251
0

В Грязовецком районе приставы забрали у пьющих родителей трехлетнего сына

Мужчина и женщина ограничены в родительских правах

313
0

«Почта России» прокомментировала нехватку сотрудников в Белозерске

О том, что в райцентре некому разносить почту, 2 мая написал в соцсети Анатолий Столяров

415
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодский губернатор выстрелил из пушки в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга
Участковый помог пенсионерке из Череповца вернуть 129 тысяч рублей за ненужную вибромассажную накидку
У подрядчика, украшавшего Вологду к праздникам в 2020 году, за сезон износились более 300 флагов
Разыскиваемый за кражу вологжанин устроил скандал в больнице
38 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологде водитель обстрелянного «Лексуса» ищет свидетелей инцидента
Главврач Шекснинской ЦРБ рассказал, можно ли чипировать людей с помощью вакцины от коронавируса
 
30.04.2021 [Общество]

Как пожарить шашлыки, не рискуя получить штраф

2342
0
05.05.2021 [БлогоVO]

Друзья! Сегодня исполнилось 20 лет трагической гибели в Грозном вологодских милиционеров в составе Временного Отдела Внутренних Дел Ленинского района

389
0
05.05.2021 [Обзор Прессы]

Змеиный сезон: как избежать встречи с гадюкой

418
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика