Участковый помог пенсионерке из Череповца вернуть 129 тысяч рублей за ненужную вибромассажную накидку

В Череповце участковый Эльдар Эминов помог 75-летней пенсионерке расторгнуть договор покупки и вернуть деньги за вибромассажную накидку.

В начале марта женщина сходила на презентацию медицинской фирмы, где купила указанный товар за 129 тысяч рублей. 100 тысяч из этой суммы она заплатила из личных сбережений, а на оставшуюся часть оформила рассрочку.

«Ночью у женщины закрались сомнения о правильности действий. Узнав реальную стоимость накидки, череповчанка поняла, что приобрела товар по чрезмерно завышенной цене. Пенсионерка написала претензию в адрес фирмы и обратилась за помощью в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Полицейский выяснил, что купить накидку, противопоказанную женщине по состоянию здоровья, потерпевшую убедил менеджер фирмы, проводившей презентацию. Он связался с продавцом и убедил его расторгнуть договор и вернуть пенсионерке деньги.

Череповчанка поблагодарила мужчину, отметив, что ей не стоило идти на мероприятие, чтобы «не стать обманутой».