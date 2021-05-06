Разыскиваемый за кражу вологжанин устроил скандал в больнице

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 42-летнего местного жителя, разыскиваемого за совершение кражи с февраля 2021 года. Он устроил скандал в медучреждении на Пошехонском шоссе.

Выяснилось, что подозреваемый был дома, порезал палец и, когда не смог остановить кровь, вызвал скорую. Его привезли в больницу, но, не дождавшись врача, пьяный вологжанин ушёл домой. Вернувшись, он снова вызвал скорую, так как кровь не останавливалась, и его снова увезли в медучреждение.

«Вологжанин заявил, что врачи слишком медленно работают, устроил скандал, стал оскорблять персонал и угрожать медикам расправой», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.