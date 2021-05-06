38 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 38 новых случаев коронавирусной инфекции, 37 человек выздоровели, четверо умерли. Такие данные 6 мая опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 45 071 пациенту. Большая часть из них — 42 151 человек — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1026 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что более 84 тысяч жителей Вологодской области получили первую дозу вакцины от коронавируса, из них более 52 тысяч уже завершили иммунизацию. Такие данные озвучили в региональном правительстве.