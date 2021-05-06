В Вологде водитель обстрелянного «Лексуса» ищет свидетелей инцидента

В Вологде в первых числах мая неизвестные обстреляли «Лексус», припаркованный вдоль забора у дома № 33 по улице Ярославской. На стеклах и кузове машины остались характерные повреждения.

Максим Ткачев, владелец поврежденного авто, считает, что по иномарке стреляли из пневматики не менее трех раз. Разбито заднее стекло машины. По словам владельца, "Лексус" повредили в период с 18.00 субботы, 1 мая, до 17.30 воскресенья, 2 мая.