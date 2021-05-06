В Вологде водитель обстрелянного «Лексуса» ищет свидетелей инцидента

06.05.2021 [Происшествия]

В Вологде в первых числах мая неизвестные обстреляли «Лексус», припаркованный вдоль забора у дома № 33 по улице Ярославской.  На стеклах и кузове машины остались характерные повреждения. 

Максим Ткачев, владелец поврежденного авто, считает, что по иномарке стреляли из пневматики не менее трех раз. Разбито заднее стекло машины. По словам владельца, "Лексус" повредили в период с 18.00 субботы, 1 мая, до 17.30 воскресенья, 2 мая.

— Если ваши подозрения-наводки как-то помогут найти причастное к этому делу лицо — ОТБЛАГОДАРЮ МАТЕРИАЛЬНО и в долгу не останусь! — написал Максим в группе «Онлайн Вологда». 

 

Тэги: хулиганство, машины

ТОП НЕДЕЛИ

Сухонский молкомбинат купило ООО «Базальт Агро» из Грязовца
Ажиотаж на Ермаковской птицефабрике в Вологодском районе был вызван распродажей кур
Прокуратура выявила нарушения при реконструкции аэропорта в Великом Устюге
В Вологде иномарка на скорости сбила велосипедиста
У задолжавшей более 40 млн рублей вологжанки заберут единственное жилье
Вологжанин пожаловался в прокуратуру на ненадлежащее оказание медпомощи в поликлинике №3
Вологжанин поблагодарил за оперативность полицейских, которые спустя семь лет нашли его угнанное авто
Как пожарить шашлыки, не рискуя получить штраф
Полиция объявила в розыск Владимира Костыгова, сына экс-замгубернатора Вологодской области
В Сямженском районе водитель «Нивы» уснул за рулем и выехал на встречку

Последние новости

Вологодский губернатор выстрелил из пушки в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга

На своей странице в соцсети Олег Кувшинников пишет, что выстрел был произведен «в ознаменование вклада вологжан в победу в Великой Отечественной войне»

75
0

Участковый помог пенсионерке из Череповца вернуть 129 тысяч рублей за ненужную вибромассажную накидку

Узнав реальную стоимость товара, женщина поняла, что переплатила и обратилась за помощью в полицию

83
0

У подрядчика, украшавшего Вологду к праздникам в 2020 году, за сезон износились более 300 флагов

Администрация города обратилась в суд, чтобы обязать подрядчика вернуть флаги

114
0

Разыскиваемый за кражу вологжанин устроил скандал в больнице

Скорая дважды доставляла его в травмпункт с порезом пальца. Пьяный подозреваемый остался недоволен качеством услуг и угрожал медикам расправой.

273
0

38 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

37 человек выздоровели, четверо умерли

224
0

Главврач Шекснинской ЦРБ рассказал, можно ли чипировать людей с помощью вакцины от коронавируса

Евгений Рузанов считает, что на данный момент не существует таких технологий

410
0

Бесплатно проконсультироваться у врача-онколога смогут 22 мая жители Вологодской области

В день борьбы с меланомой Вологодский областной онкологический диспансер проведет ежегодную акцию 

248
0

Премии за социальную активность вручат в Вологде

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 10 мая по 30 июня

251
0

Полиция объявила в розыск Владимира Костыгова, сына экс-замгубернатора Вологодской области

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

2116
0

Футболисты «Динамо-Вологда» вышли в четвертьфинал Кубка России среди любительских команд III лиги

В 1/8 финала «бело-голубые» по сумме двух матчей обыграли земляков из «КПРФ» со счетом 11:1

251
0

В Грязовецком районе приставы забрали у пьющих родителей трехлетнего сына

Мужчина и женщина ограничены в родительских правах

313
0

«Почта России» прокомментировала нехватку сотрудников в Белозерске

О том, что в райцентре некому разносить почту, 2 мая написал в соцсети Анатолий Столяров

415
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодский губернатор выстрелил из пушки в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга
Участковый помог пенсионерке из Череповца вернуть 129 тысяч рублей за ненужную вибромассажную накидку
У подрядчика, украшавшего Вологду к праздникам в 2020 году, за сезон износились более 300 флагов
Разыскиваемый за кражу вологжанин устроил скандал в больнице
38 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологде водитель обстрелянного «Лексуса» ищет свидетелей инцидента
Главврач Шекснинской ЦРБ рассказал, можно ли чипировать людей с помощью вакцины от коронавируса
 
30.04.2021 [Общество]

Как пожарить шашлыки, не рискуя получить штраф

2342
0
05.05.2021 [БлогоVO]

Друзья! Сегодня исполнилось 20 лет трагической гибели в Грозном вологодских милиционеров в составе Временного Отдела Внутренних Дел Ленинского района

389
0
05.05.2021 [Обзор Прессы]

Змеиный сезон: как избежать встречи с гадюкой

418
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика