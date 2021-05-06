Фото с берегов Греции можно увидеть на выставке в Вологде

В художественном отделе Вологодского музея-заповедника 30 апреля открывается выставка фотографий Александра Тарасовского «Радиус 2652». Это первая персональная выставка фотохудожника.

– 2652 км. – это радиус фотографий, которые представлены на выставке. В экспозицию вошли не только снимки, сделанные в родных местах, на Вологодчине, но и фотографии дальних берегов Греции, которая полюбилась Александру близостью духа и ароматом сосен. Расстояние до мест пребывания в Греции примерно 2652 км. Числа 26-52 можно трактовать и как возрастной диапазон от 26 до 52 лет, в который были созданы представленные работы, – говорится на сайте музея.

Александр Тарасовский родился 11 марта 1969 года. С 1990 года работает фотографом в Вологодском музее-заповеднике. Александр пошёл по стопам отца, мастера светописи - Тарасовского Владимира Константиновича.

– При создании фотографий автор использует необычные приёмы работы со светом, например, съёмку в световой ванне для контактной печати негативов. Или съёмку, в которой единственным источником света является лазерная указка, скользящая своими лучами по меняющему дислокацию объекту во время длительной экспозиции кадра. За счёт использования такой техники съёмки достигаются необычные визуальные образы, которые хотел передать автор зрителю, – сообщается в анонсе выставки.

Посетить выставку можно до 30 мая по адресу: г. Вологда, ул. С. Орлова, 15, художественный отдел.

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