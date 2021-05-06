Главврач Шекснинской ЦРБ рассказал, можно ли чипировать людей с помощью вакцины от коронавируса

06.05.2021 [Общество]

Главный врач Шекснинской ЦРБ Евгений Рузанов утром 6 мая выпустил на своем youtube-канале видео, в котором объясняет, почему чипизацию населения невозможно провести во время вакцинации от коронавируса. 

Сначала медик рассказал, что чипизация на самом деле существует, люди, в том числе и в России, участвуют в ней добровольно. 

— Вшитые под кожу чипы могут выполнять роль ключа или пропуска. Это очень удобно: его не потеряешь, не забудешь, не подделаешь. По крайней мере, это будет не так просто. Сейчас есть разработки для записи на чип паспортных данных и данных медицинской карты человека, — говорит доктор Рузанов.

В то же время, как подчеркивает главврач Шекснинской ЦРБ, в интернете ходит много фейков о том, что мировое правительство планирует чипировать население России во время вакцинации от коронавируса и управлять людьми против их воли. 

— Вакцина — это жидкость, к тому же прозрачная, вводится она через иглу, внутримышечно. То есть, во-первых, размер предполагаемого чипа должен быть настолько мал, чтобы он свободно проходил через иглу. Чипов такого уровня в мире еще не существует, тем более, нет массовых производств. Кроме того, чип должен быть прозрачным, чтобы его не было видно. Вдруг бдительный гражданин ампулу перед использованием захочет осмотреть? — рассказывает Рузанов. 

По его словам, внедрение чипов в нервную ткань возможно только в ходе сложных операций с громоздким оборудованием. Главврач также отметил, что гораздо проще следить за людьми через их смартфоны, которые оснащены камерами, микрофонами и могут использоваться как средство платежа. 

Евгений Юрьевич Рузанов занял пост главврача Шекснинской ЦРБ в ноябре 2017 года. Кроме youtube-канала, у медика также есть своя группа ВКонтакте, где он публикует материалы о здоровье. 

 

Тэги: вакцинация, коронавирус

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