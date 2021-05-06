Бесплатно проконсультироваться у врача-онколога смогут 22 мая жители Вологодской области

22 мая в День борьбы с меланомой Вологодский областной онкологический диспансер проведет ежегодную акцию «День ранней диагностики и профилактики меланомы». В этот день врачи-онкологи будут бесплатно принимать жителей области с различными новообразованиями кожи: родинками, пигментными пятнами.
Меланома – это опухоль, которая развивается из меланоцитов, то есть клеток, вырабатывающих пигмент кожного загара. К факторам риска развития меланомы относятся избыток ультрафиолетового облучения, солнечные ожоги, наличие большого числа родинок, их травматизация. Во всём мире медики наблюдают рост заболеваемости меланомой. Россия, к сожалению, не исключение. По статистике, меланома чаще развивается у женщин. Это заболевание достаточно легко излечить на ранней стадии, поэтому так важно вовремя обратиться к врачу.
– Прием проводится без направлений врачей территориальных поликлиник по предварительной записи через call-центр. Запись открыта с 4 мая по телефонам: (8172) 20-96-00, 20-96-41, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. – Осмотр пройдет 22 мая с 9.00 до 14.00 часов по адресу: г. Вологда, ул. Советский проспект, дом 100. Отправляясь на осмотр и консультацию к врачу, с собой необходимо взять паспорт, СНИЛС, страховой медицинский полис, маску.