Бесплатно проконсультироваться у врача-онколога смогут 22 мая жители Вологодской области

22 мая в День борьбы с меланомой Вологодский областной онкологический диспансер проведет ежегодную акцию «День ранней диагностики и профилактики меланомы». В этот день врачи-онкологи будут бесплатно принимать жителей области с различными новообразованиями кожи: родинками, пигментными пятнами.

Меланома – это опухоль, которая развивается из меланоцитов, то есть клеток, вырабатывающих пигмент кожного загара. К факторам риска развития меланомы относятся избыток ультрафиолетового облучения, солнечные ожоги, наличие большого числа родинок, их травматизация. Во всём мире медики наблюдают рост заболеваемости меланомой. Россия, к сожалению, не исключение. По статистике, меланома чаще развивается у женщин. Это заболевание достаточно легко излечить на ранней стадии, поэтому так важно вовремя обратиться к врачу.