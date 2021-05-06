Премии за социальную активность вручат в Вологде

06.05.2021 [Общество]

Премии за социальную активность «Мы – вологжане! Мы активны!» вручат в Вологде в этом году. Премия организована Общественным советом города. Её участниками могут быть организации и граждане в возрасте от 14 лет, проживающие в областной столице.

Заявки на конкурс будут приниматься с 10 мая по 30 июня. Премию будут вручать в нескольких номинациях: «Здоровый город», «Зеленый город», «Мы помним!», «Мы вместе», «Городская среда», «Культурная столица».

– С помощью конкурса мы сможем поощрить активных граждан и организации, развивающие и поддерживающие социальные инициативы и проекты, направленные на повышение качества жизни вологжан, – рассказал председатель Общественного совета Анатолий Дианов.

Для участия в конкурсе нужно направить в адрес оргкомитета заявку и согласие на обработку персональных данных с пометкой «Премия Общественного совета» по электронной почте: osgvologda@yandex.ru  или письмом по адресу: г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4, каб.75.  Дополнительную информацию можно уточнить по телефону (8172) 72 23 48 (время работы: понедельник – пятница с 08.00 до 17.00, перерыв – с 12.30 до 13.30. 

Участники могут подать заявку на одну из указанных номинаций по инициативе или социальному проекту, которые были реализованы в прошлом году. 

– Например, в номинации «Здоровый город» будут рассматриваться проекты в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни. Инициативы в области экологии и охраны окружающей природной среды будут рассмотрены в разделе «Зеленый город». Номинация «Мы помним!» направлена на патриотическое воспитание вологжан и сохранение исторической памяти. Реализованные проекты по организации помощи нуждающимся можно направить в раздел «Мы вместе», а инициативы в сфере благоустройства территории Вологды в номинацию «Городская среда». Последний раздел «Культурная столица» направлен на выявление социально-значимых проектов в сфере культуры и истории, в том числе фестивальных, исследовательских, образовательных инициатив, – сообщает о конкурсе пресс-служба администрации города Вологды.

Конкурс будет состоять из трех этапов: 

  1. С 10 мая до 30 июня 2021 года принимаются заявки для участия в премии. 
  2. Затем в группе Общественного совета в социальных сетях будет организовано зрительское голосование. Проголосовать можно только за одного участника в каждой номинации. Дальше пройдут по три участника в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов.
  3. Из числа номинантов экспертная комиссия, в которую войдут представители Общественного совета, Администрации города Вологды, городского волонтерского центра и Центра по работе с населением, определит лауреатов премии. В качестве критериев отбора названы: актуальность и значимость социально-значимого проекта, качество и масштаб реализации инициативы, а также результаты общественного голосования.

Победителей назовут в августе на торжественном мероприятии в рамках ежегодной конференции Общественного совета города Вологды. Их отметят премией, дипломом и памятными призами.

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