Мошенники списали с карты череповчанина больше 100 тысяч рублей

43-летний череповчанин стал жертвой мошенников. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся работником банка. Собеседник попросил его сообщить данные карты и коды из приходивших сообщений. Потерпевший выполнил указания, и после с его счёта было списано чуть более 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.