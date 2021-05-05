43-летний череповчанин стал жертвой мошенников. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся работником банка. Собеседник попросил его сообщить данные карты и коды из приходивших сообщений. Потерпевший выполнил указания, и после с его счёта было списано чуть более 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.
Мошенники списали с карты череповчанина больше 100 тысяч рублей
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