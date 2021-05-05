Бывший пилот Путина рассказал, в каких условиях летает президент

Генеральный директор Специального летного отряда (СЛО) «Россия» управления делами президента России Константин Терещенко проработал в отряде более 30 лет, 17 из которых был шеф-пилотом президента. 5 мая на ТАСС вышло большое интервью с ним, в котором летчик рассказывает, на каком самолете летает глава государства, как стать командиром экипажа президентского борта, какие неожиданные ситуации случаются во время литерных рейсов.

— Многих возил. Михаила Сергеевича Горбачева, Виктора Степановича Черномырдина, Бориса Николаевича Ельцина как второй пилот. Был Ил-62, с 2000-го пересел на основной Ил-96. В 2017 году президент уже запретил мне летать, — рассказывает Терещенко.

По его словам, Путин — «комфортный пассажир». Может поинтересоваться деталями полета или уточнить, есть ли проблемы. По окончании полета благодарит экипаж. Когда летит с визитом или рабочей поездкой, много работает на борту.

— Ил-96 оборудован всем необходимым. Есть место для отдыха. Есть место, где поработать. Есть место, где провести совещание. Зал с большим столом так и называется в компоновке — «конференц-зал», причем обладающий всеми видами связи. В любой момент руководитель может позвонить куда угодно, — говорит Терещенко.

Питание президента на борту организовывает спецкухня, которая находится в ведении Федеральной службы охраны. Для всех остальных пассажиров бортовое питание поставляется из Внукова рестораном «Скай фуд».