Почти треть организаций Вологодской области работают в убыток

05.05.2021 [Экономика]

В январе–феврале 2021 года сработали в убыток 29,3% компаний Вологодской области. Об этом со ссылкой на Вологдастат сообщает РБК Вологда. 

— В этом году больше всего прибыльных компаний (94%) в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве. Среди тех, кто занимается добычей полезных ископаемых, убыточны все 100%. Не очень складываются дела и у транспортников — лишь 16,7% предприятий сухопутного и трубопроводного транспорта показали прибыль. Зато в металлургии прибыльны все компании — вероятно, имеется в виду «Северсталь» и ее «дочки», — отмечает издание. 

При этом из гостиниц и предприятий общепита с прибылью работают только 20% компаний, остальные в первые два месяца года показали убытки. Зато прибыльны 100% предприятий, работающих в административной сфере. 

В январе-феврале 2020 года доля прибыльных организаций Вологодской области равнялась 68% против 32% убыточных.

Тэги: убытки, экономика

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