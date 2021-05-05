Цены на лекарства в Вологодской области выросли сильнее, чем в других областях Северо-Запада

Розничные цены на лекарства в первом квартале 2021 года в России в среднем выросли на 9,4% относительно аналогичного, допандемийного квартала 2020 года, что в 1,7 раза превышает инфляцию. В некоторых регионах страны рост цен доходил до 18%, – сообщает аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Заметнее всего подскочили цены на противовирусные и антибактериальные препараты, средства для нормализации работы кишечника, успокоительные и другие медикаменты, пользующиеся повышенным спросом в период пандемии коронавируса. Так, например, Линекс подорожал на 32,4%, аспирин – на 24,7%, йод – на 24,3%, хлоргексидин – на 22,4%, настойка пустырника – на 21,7%, троксерутин – на 21,4%, витамин D3 – на 21,1%, умифеновир (Арбидол) – на 20,7%, анальгин – на 20,5%.

Самый высокий рост цент на лекарства среди российских регионов в Тамбовской области (+18,3%), Адыгее (+16,9%), Брянской области (+15,5%), Карачаево-Черкесии (+14,7%), Еврейской автономной области (+14,1%), Амурской области (+14,1%), Магаданской области (+14%), Краснодарском крае (+13,8%), Ставропольском крае (+13,7%) и Дагестане (+13,4%).

Вологодская область стала лидером по росту цент на лекарства среди других областей Северо-Запада. В Вологодской области цены на медикаменты за год обогнали инфляцию в 1,8 раз, и в среднем выросли на 10,9%. Для сравнения в Санкт-Петербурге, например, цены на лекарства выросли на 4,7%, а в Республике Коми – на 10,7%.

