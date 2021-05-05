Приставы помешали череповчанину вылететь в Германию на работу

05.05.2021 [Общество]

Житель Череповца выплатил долг банку, когда приставы помешали ему выехать за границу. Запрет пересечения границы был наложен из-за просроченной задолженности в 20 тысяч рублей. 

— Оказалось, что должник собирался трудоустроиться, и на новое место работы ему необходимо выехать в Германию. Из-за действующего ограничения он не мог выехать за пределы Российской Федерации. Осознав серьезность своего положения, мужчина в кратчайшие сроки выплатил долг в полном объеме, включая сумму исполнительского сбора в размере 2 тыс. руб. за несвоевременное исполнение решения суда, — сообщает пресс-служба УФССП по Вологодской области. 

В итоге мужчина смог совершить запланированную поездку. 

Тэги: судебные приставы

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