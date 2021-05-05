В Вологде задержали подозреваемого в распространении наркотиков

В Вологде полицейские задержали подозреваемого в распространении наркотиков. Он сбывал вещество через тайники-закладки, которые делал в разных районах города.

«Тщательно спланировав спецоперацию, полицейские при силовой поддержке отряда специального назначения „Гром“ УМВД России по Вологодской области в вечернее время на ул. Можайского г. Вологды задержали 31-летнего вологжанина, когда тот закладывал наркотики», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

В ходе обыска в его квартире и автомобиле, полицейские изъяли около 800 граммов запрещённого вещества синтетического происхождения.

По факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд заключил его под стражу.