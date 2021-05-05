В Череповце оплатить проезд через валидатор станет проще

05.05.2021 [Происшествия]

В Череповце разработчики по заданию администрации города обновили программное обеспечение валидаторов в общественном транспорте. О нововведениях рассказал мэр города Вадим Германов на своей странице в соцсети.

«Валидатор будет озвучивать тип проездного. Это серьезно усложнит жизнь взрослым, взявшим транспортную карту у детей. Несоответствие их внешнего вида и сообщения на валидаторе вызовет косые взгляды других пассажиров», — говорится в сообщении

Кроме того, после обновления решилась проблема двойной оплаты билетов: теперь устройство будет спрашивать пассажира, действительно ли он хочет повторно оплатить проезд. Также, теперь, после оплаты пассажиру будет не нужно нажимать кнопку «ОК» на экране.

Германов также написал, что власти продолжат прислушиваться к конструктивным предложениям горожан по улучшению работы валидаторов. В комментариях уже предложили научить устройства выдавать физические чеки или билеты, подтверждающие оплату, переименовать устройства из-за ассоциации нынешнего названия с валидолом и вернуть в общественный транспорт кондукторов.

Тэги: общественный транспорт, мэрия Череповца
Фото со страницы Вадима Германова в соцсети

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодский пчеловод Дмитрий Олегин принял участие в телепрограмме «Давай поженимся»
Сухонский молкомбинат купило ООО «Базальт Агро» из Грязовца
Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин попал в ДТП на служебном авто
От 60 тысяч до полумиллиарда: сколько заработали семьи депутатов Госдумы и сенаторов от Вологодской области
Ажиотаж на Ермаковской птицефабрике в Вологодском районе был вызван распродажей кур
Прокуратура выявила нарушения при реконструкции аэропорта в Великом Устюге
В Вологде иномарка на скорости сбила велосипедиста
У задолжавшей более 40 млн рублей вологжанки заберут единственное жилье
Вологжанин пожаловался в прокуратуру на ненадлежащее оказание медпомощи в поликлинике №3
Вологжанин поблагодарил за оперативность полицейских, которые спустя семь лет нашли его угнанное авто

Последние новости

Приставы помешали череповчанину вылететь в Германию на работу

Мужчина задолжал банку 20 тысяч рублей, и пока не выплатил долг, не мог пересечь границу

148
0

В Вологде задержали подозреваемого в распространении наркотиков

У него изъяли около 800 граммов запрещённого вещества

157
0

17-метровый портрет Героя Советского Союза Николая Мамонова появился на торце жилого дома в Соколе

На его создание у вологодского художника Олега Иванова ушло почти четыре дня

119
0

В Вологде двое пьяных постояльцев устроили скандал в хостеле

Их задержали сотрудники Росгвардии

199
0

В Устюженском районе сгорел частный жилой дом с пристройкой

44-летний хозяин дома пояснил, что накануне выпивал, курил и уснул

201
0

39 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

42 человека выздоровели, четверо умерли

238
0

В Белозерске теплоход повредил ограждение набережной

Руководство порта обещает восстановить всё в ближайшее время

276
0

Мэр Вологды попросил сообщить ему, где в городе после субботников остались мешки с мусором

Большая их часть, по словам Сергея Воропанова, уже вывезена

251
0

Неизвестный благотворитель купил для сельского храма в Кирилловском районе десять колоколов

Их отлили на Ярославском колокольном заводе братьев Шуваловых в городе Тутаеве, в конце апреля произошло освящение

260
0

В женской колонии Вологды к Дню Победы сшили огромную георгиевскую ленту

Патриотическая акция состоялась в исправительной колонии №1

274
0

Ночью в Бабушкинском районе сгорел «Хендай Терракан»

Причина пожара устанавливается

268
0

Синоптики пообещали потепление в Вологодской области

С 6 мая в ночные часы обойдется без отрицательных значений, а днем воздух начнет прогревать до+15,+17 градусов

595
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Приставы помешали череповчанину вылететь в Германию на работу
В Вологде задержали подозреваемого в распространении наркотиков
17-метровый портрет Героя Советского Союза Николая Мамонова появился на торце жилого дома в Соколе
В Вологде двое пьяных постояльцев устроили скандал в хостеле
В Устюженском районе сгорел частный жилой дом с пристройкой
В Череповце оплатить проезд через валидатор станет проще
39 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
 
30.04.2021 [Общество]

Как пожарить шашлыки, не рискуя получить штраф

2156
0
05.05.2021 [БлогоVO]

Лена Костюченко прожила 2 недели в психо-неврологическом интернате и описала глазами очевидца все, что там происходит

181
0
04.05.2021 [Обзор Прессы]

В Череповце заработала новая сталеплавильная печь

221
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика