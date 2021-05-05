В Череповце оплатить проезд через валидатор станет проще

В Череповце разработчики по заданию администрации города обновили программное обеспечение валидаторов в общественном транспорте. О нововведениях рассказал мэр города Вадим Германов на своей странице в соцсети.

«Валидатор будет озвучивать тип проездного. Это серьезно усложнит жизнь взрослым, взявшим транспортную карту у детей. Несоответствие их внешнего вида и сообщения на валидаторе вызовет косые взгляды других пассажиров», — говорится в сообщении

Кроме того, после обновления решилась проблема двойной оплаты билетов: теперь устройство будет спрашивать пассажира, действительно ли он хочет повторно оплатить проезд. Также, теперь, после оплаты пассажиру будет не нужно нажимать кнопку «ОК» на экране.

Германов также написал, что власти продолжат прислушиваться к конструктивным предложениям горожан по улучшению работы валидаторов. В комментариях уже предложили научить устройства выдавать физические чеки или билеты, подтверждающие оплату, переименовать устройства из-за ассоциации нынешнего названия с валидолом и вернуть в общественный транспорт кондукторов.