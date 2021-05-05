39 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

05.05.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 39 новых случаев коронавирусной инфекции, 42 человека выздоровели, четверо умерли. Такие данные 5 мая опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 45 033 пациентам. Большая часть из них  — 42 114 человек — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1022 человека.

Ранее NewsVo сообщал, что более 84 тысяч жителей Вологодской области получили первую дозу вакцины от коронавируса, из них более 52 тысяч уже завершили иммунизацию. Такие данные озвучили в региональном правительстве. 

Тэги: коронавирус

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