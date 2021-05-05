Неизвестный благотворитель купил для сельского храма в Кирилловском районе десять колоколов

В конце апреля в деревне Аксёново Кирилловского района освятили десять колоколов, которые для местного храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы купил благотворитель, пожелавший остаться неизвестным. Колокола были отлиты на Ярославском колокольном заводе братьев Шуваловых в городе Тутаеве, пишет районная газета «Новая жизнь».

«Этот храм словно образ неизменности православных традиций, — сказал настоятель Свято-Троицкого Павло-Обнорского монастыря игумен Игнатий после освящения колоколов. — Здесь осталось нетронутым убранство храма с дореволюционных времён. Единственное, чего не хватало, это утраченных за годы советской власти колоколов. Теперь с их приобретением и установкой у храма появится свой голос».

Колокола установили мастера ярославского завода, они же настроят электронную автоматическую систему управления колоколами «Электронный звонарь». Настоятель Покровского храма иерей Кирилл рассказал, что одна прихожанка храма уже изъявила желание быть звонарём, в ближайшее время планирует пройти обучение колокольному звону. До этого момента будет использоваться автоматическая система.