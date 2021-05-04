Вологжанку оштрафовали на тысячу рублей за ложный вызов полиции

В Вологде суд привлёк 29-летнюю местную жительницу к административной ответственности за ложный вызов полиции.

«Днем 7 марта 2021 года женщина из своей квартиры на ул. Чернышевского в Вологде позвонила в полицию и сообщила ложную информацию, что ей угрожает сожитель, хотя конфликта между ними в это время не было», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В суд женщина не явилась. Ей назначено наказание в виде штрафа в 1000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.