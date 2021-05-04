В Череповце задержали подозреваемого в грабеже

В Череповце полицейские раскрыли грабёж в отношении 85-летней местной жительницы. Потерпевшая рассказала, что у подъезда её дома на улице Набережной неизвестный выхватил у неё сумку и скрылся на велосипеде.

В ходе розыскных мероприятий сыщики нашли сумку, из которой пропал только телефон, и установили личность грабителя, которым оказался 34-летний ранее судимый за аналогичные преступления мужчина. Его задержали.

«По словам гражданина сотовый телефон он продал знакомому, а деньги потратил на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до четырёх лет лишения свободы.